«Их больше не ждут»: глава МИД Нидерландов против выдачи россиянам туристических виз

30 августа, 15:13
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Вопрос о запрете выдачи виз российским туристам будет рассмотрен в Праге 31 августа (Фото:Zorana Jevtic / REUTERS)

Вопрос о запрете выдачи виз российским туристам будет рассмотрен в Праге 31 августа (Фото:Zorana Jevtic / REUTERS)

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра выступил за запрет на выдачу туристических виз Евросоюза гражданам РФ.

Об этом сообщает RTL Nieuws.

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По словам главы МИД, на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и его поддержки со стороны россиян, в ЕС их больше не ждут.

При этом Гукстра отметил, что пока речь идет лишь о туристических визах, поскольку ими часто пользуются богатые граждане РФ, связанные с кремлевским режимом.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/2jiaY6Kr41g

Обсуждение этого вопроса состоится в Праге 31 августа.

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В то же время некоторые члены ЕС, в частности, страны Балтии уже ограничили выдачу россиянам шенгенских виз, пояснив такое решение тем, что посещение Европы для них — «это привилегия, а не право».

В свою очередь Германия, Франция и Кипр все еще колеблются, поскольку, несмотря на многочисленные военные преступления россиян, не готовы от них отворачиваться.

На данное время запрет на выдачу виз туристам из РФ поддержали на практике уже 12 стран.

Инфографика: НВ
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Туризм Евросоюз Нидерланды Визы Российская агрессия Россияне Война России против Украины

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