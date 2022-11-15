«Может быть только один ответ». Глава МИД Нидерландов из киевского бомбоубежища прокомментировал ракетную атаку РФ 15 ноября, 17:39 Вопке Хукстра (Фото:REUTERS/Piroschka Van de Wouw)

Массированный ракетный удар РФ мотивирует продолжать поддерживать Украину и передавать ей больше помощи, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра из киевского бомбоубежища.

Об этом сообщает CNN.

Вопке призвал обращать внимание на то, что Россия делает, а не на то, что она говорит. Он подчеркнул, что ракетная атака демонстрирует готовность российского диктатора Путина «прибегнуть к преступным методам».

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«На это может быть только один ответ — продолжать поддерживать Украину, продолжать поставлять оружие, продолжать работать над правосудием, продолжать работать над оказанием гуманитарной помощи», — говорит он.

Он добавил, что российская атака мотивирует стоять плечом к плечу с Украиной.

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных атак.