«Война должна закончиться только капитуляцией РФ». Глава МИД Литвы призвал передать Украине танки, истребители и ATACMS 11 сентября, 17:30 Габриэлюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что война, развязанная Москвой против Украины, должна закончиться безусловной капитуляцией РФ. Он предложил действия, которые, по его мнению, могут ускорить процесс.

Об этом он написал в Twitter.

Министр убежден, что Украина могла бы выбить российских оккупантов со своей территории, «если бы была обеспечена необходимым оборудованием с первого дня».

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«Если бы мы скорее вооружили Украину, тысячи домов стояли бы. Тысячи жизней были бы спасены. Еще тысячи детей были бы сейчас в безопасности со своими родителями. Мы должны признать тот факт, что умиротворение не помогло защитить их», — заявил Ландсбергис.

Он подчеркнул: украинские военные ежедневно превосходят все ожидания, и Украина заслужила полную поддержку партнеров в привлечении российского диктатора Владимира Путина к ответственности.

«Не может быть компромиссов, оправданий или исключений», — добавил дипломат.

Он предложил алгоритм действий, выполнив который, по его мнению, Запад поможет закончить войну «быстро и навсегда». Речь идет о следующем:

все запасы современного западного вооружения (оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, танки, истребители) должны быть предоставлены Украине;

ATACMS, танки, истребители) должны быть предоставлены Украине; Запад должен принять на себя обязательство создать и обеспечить безопасные зоны вокруг атомных электростанций, чтобы Путин не мог использовать их как оружие;



должны быть проведены четкие « красные линии», и последствия их пересечения должны быть четко разъяснены Путину, чтобы он удержался от последних отчаянных шагов;



красные линии», и последствия их пересечения должны быть четко разъяснены Путину, чтобы он удержался от последних отчаянных шагов; представители Международного уголовного суда и другие должны быть срочно отправлены на освобожденные территории для расследования совершенных там преступлений;



ускоренная интеграция Украины в НАТО и ЕС.



«Больше никаких сомнений. Больше никаких переговоров с террористами. Те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться. Украина защищала нас всех, даже когда некоторые не верили, что удастся. Пора для нас выразить нашу глубокую благодарность», — подытожил Ландсбергис.



Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что по результатам пятого заседания в формате Рамштайн закрепили курс на долгосрочную поддержку Украины. Среди приоритетов — развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО и активизация учений украинских военных. Также, по словам министра, Киев не воспринимает «рекомендации» западных партнеров начать мирные переговоры с РФ и требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.



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