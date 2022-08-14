«Перемены происходят внутри». Глава МИД Литвы объяснил, почему важно запретить выдачу виз россиянам 14 августа, 16:12 Габриэлюс Ландсбергис (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис убежден, что россияне, которые не поддерживают агрессию Кремля против Украины должны оставаться внутри России, а не путешествовать по Европе.

В интервью Deutsche Welle он сказал, что в России вероятно находятся 5−10% людей, выступающих против войны. Ландсбергис подчеркнул, что речь идет о миллионах россиян, которым стоит оставаться внутри страны-агрессора России, чтобы повлиять на кремлевский режим.

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«Я верю, что перемены происходят внутри. И если мы верим, что в будущем нас ждет демократическая Россия, то ее становление будет происходить изнутри и в основном исходить от тех процентов», — заявил министр.

Инфографика: НВ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил россиянам, которые выступают против запрета выдачи туристических виз для граждан РФ, направить свои жалобы Кремлю.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

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