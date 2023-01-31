Глава МИД Литвы: От российских послов в Европе нет пользы, они — часть института пропаганды 31 января, 23:10 Габриэлюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис не считает, что от российских дипломатов в странах ЕС есть польза.

Об этом сообщает портал Delfi.

«В большинстве случаев нет особой пользы в том, чтобы иметь российского посла в любой европейской столице. Потому что, как мы видим, это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, который скрывает военные преступления и в целом продвигает повестку дня геноцида», — заявил он.

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Он подчеркнул, что не так давно Литва была единственной страной, где не было российского посла, а сейчас российских дипломатов нет также в Эстонии и Латвии.

«Я не исключаю возможности того, что еще больше стран, увидев, что происходит в Украине, смогут убедиться, что это правильный путь», — сказал глава МИД Литвы о высылке российских дипломатов из страны.

В свою очередь министры иностранных дел Польши, Латвии и Эстонии заявили, что пока Россия продолжает войну в Украине, у дипломатических отношений с Кремлем нет будущего.

Ранее Москва снизила уровень своих дипломатических отношений с Эстонией и выслала эстонского посла по обвинению в «русофобии». В ответ на это решение МИД Эстонии сообщил о высылке российского посла. Также Латвия предупредила российского посла, что он должен покинуть страну до 24 февраля.