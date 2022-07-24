«Вместо пустых разговоров». Глава МИД Латвии призвал предоставить Украине больше HIMARS и другого современного оружия

24 июля, 17:00
Эдгар Ринкевич (Фото:REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

Эдгар Ринкевич (Фото:REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал усилить военную поддержку Украины.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Пять месяцев с тех пор как Россия напала на Украину, в то время как Украина продолжает бороться. Мы должны продолжать поддерживать ее, вместо пустых разговоров нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну», — написал Ринкевич.

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https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1551178310637461505

23 июля глава комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько могут.

«Я думаю, сейчас цель — достичь количества в 25—30 ракетных установок залпового огня. И это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других [стран]», — отметил он.

22 июля США сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS.

В среду, 20 июля, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Штаты и их союзники передадут Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Он также отметил, что 12 HIMARS уже находятся на украинской территории.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Латвия МИД Латвии Эдгар Ринкевичс Война России против Украины РСЗО HIMARS

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