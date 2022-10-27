Глава МИД Латвии назвал выступление Путина репетицией защитительной речи в Гааге 27 октября, 23:24 Путин в четверг, 27 октября, выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал выступление российского диктатора Владимира Путина на Валдае репетицией защитительной речи в Гааге.

Таким образом в Twitter чиновник прокомментировал заявление диктатора, что якобы страны Запада, а не Россия стали причиной российского нападения на Украину.

«Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге», — написал он.

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Путин в четверг, 27 октября, выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой продолжил ложно обвинять Запад и распространять фейки об Украине.