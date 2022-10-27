Глава МИД Латвии назвал выступление Путина репетицией защитительной речи в Гааге

27 октября, 23:24
Поделиться:
Путин в четверг, 27 октября, выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Путин в четверг, 27 октября, выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал выступление российского диктатора Владимира Путина на Валдае репетицией защитительной речи в Гааге.

Таким образом в Twitter чиновник прокомментировал заявление диктатора, что якобы страны Запада, а не Россия стали причиной российского нападения на Украину.

«Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге», — написал он.

Видео дня

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1585659389217751040

Путин в четверг, 27 октября, выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой продолжил ложно обвинять Запад и распространять фейки об Украине.

https://www.youtube.com/embed/CL5e0dw6czg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Гаага Эдгар Ринкевичс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X