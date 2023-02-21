Глава МИД Китая заявил, что война против Украины «выходит из-под контроля» 21 февраля, 09:17 Цинь Ган (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Новый министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Китай «глубоко обеспокоен» тем, что развязанная Россией полномасштбанная война против Украины «выходит из-под контроля».

Об этом сообщает The Guardian.

В ответ на предупреждение Вашингтона о том, что Пекин рассматривает возможность поставок оружия России, глава МИД обвинил США в том, что Штаты якобы «перекладывают вину за войну против Украины на Китай».

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«Китай глубоко обеспокоен постоянной эскалацией конфликта и возможностью ее выхода из-под контроля», — сказал министр во время выступления на открытой конференции по безопасности в Пекине во вторник, 21 февраля.

По словам Гана, с самого начала «кризиса» Китай занял «объективную и беспристрастную позицию, основанную на существе вопроса».

«Мы призываем некоторые страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, прекратить перекладывать вину на Китай и прекратить раздувать сегодня Украину, а завтра Тайвань», — сказал министр.



18 февраля руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван I анонсировал мирную инициативу «по политическому урегулированию кризиса в Украине», которую Китай обещает обнародовать до конца февраля. По данным Bloomberg, «мирный план» Китая относительно полномасштабной войны России против Украины может включать призывы к прекращению поставок оружия украинским защитникам.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».



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Во время видеопереговоров с Путиным 30 декабря глава КНР заявил, что Китай готов быть глобальным партнером страны-агрессора.