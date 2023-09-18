Министр иностранных дел Китая сегодня посетит Россию 18 сентября, 05:02 Ван И (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

МИД Китая объявил в воскресенье, 18 мая, что министр иностранных дел Ван И посетит Россию. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что визит продлится с 18 по 21 сентября. Целью встречи главы МИД Китая с россиянами будет, как отмечает Reuters, «проведение консультаций по вопросам стратегической безопасности».

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Поездка Ван И в РФ состоится сразу после его встречи с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном.

17 сентября Белый дом сообщал, что Салливан и И обсудили войну России против Украины и ситуацию вокруг Тайваня. Эта встреча была частью усилий по «поддержке открытых линий связи», а дискуссия названа «откровенной, содержательной и конструктивной».