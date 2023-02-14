Зеленский встретился с главой МИД Канады 14 февраля, 19:24 Владимир Зеленский и Мелани Жоли в Киеве 14 февраля 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 14 февраля, встретился в Киеве с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский рассказал Жоли о нуждах защитников Украины, они обсудили сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Глава государства рассказал, что Украина делает для реализации формулы мира, и выразил надежду, что Канада поддержит «глобальный саммит мира» и резолюцию Генассамблеи ООН, которую могут принять к годовщине полномасштабного вторжения России.



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Они также обсудили, как ускорить восстановление освобожденных от российских оккупантов регионов, разминирование территорий после боевых действий, привлечение к ответственности виновных в преступлении российской агрессии и евроинтеграцию Украины.



Зеленский поблагодарил министра за поддержку и помощь Украине, в частности, за решение передать танки Leopard.

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«Я высоко ценю теплое отношение вашего общества к украинцам, к нашим людям, прибывшим в Канаду. Вы помогаете нам не только на поле боя, но и поддерживаете финансово в энергетической сфере. Также хочу отметить политическую поддержку Украины, в частности, в ООН», — сказал президент.