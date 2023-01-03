Новый глава МИД Израиля передал Лаврову сообщение от США — СМИ 3 января, 23:39 Новый глава МИД Израиля Эли Коэн (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Новый глава МИД Израиля Эли Коэн передал стране-агрессору России послания от госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает The Times of Israel во вторник, 3 января, со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

По словам источника издания, во время телефонного разговора с Сергеем Лавровым во второй половине дня во вторник Коэн передал ему послания Блинкена, с которым говорил накануне. О чем именно шла речь, он не уточнил. Звонок запросили россияне, утверждает израильский чиновник.



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The Times of Israel также пишет, что около полудня во вторник Израиль запросил разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Издание ссылается на «высокопоставленного украинского чиновника», который заявил, что Киев ожидал от Израиля отмены разговора с Лавровым или его переноса до тех пор, пока не состоится разговор с Кулебой, но этого не произошло.



Ранее The Times of Israel сообщило, что в правительстве новоизбранного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обозначили изменение политики в отношении Украины. По словам журналиста Walla News Барака Равида, в своем первом выступлении Коэн намекнул, что, в отличие от своего предшественника Яира Лапида, он не будет публично осуждать Россию. В то же время новый министр пообещал продолжать гуманитарную помощь.

Нетаньяху принял присягу премьер-министра Израиля 29 декабря, в шестой раз возглавив правительство. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что это может сказаться на позиции страны в отношении поставок оружия для ВСУ. В ходе своей предвыборной кампании Нетаньяху не исключал такой возможности.