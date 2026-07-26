Глава МИД Ирана опубликовал угрозу в адрес Зеленского после удара по судну в Каспийском море

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опубликовал угрозу в адрес президента Украины Владимира Зеленского после украинского удара по судну в Каспийском море .

На своей странице в соцсети X Арагчи написал, что удар, в котором он обвинил Зеленского, является «вопиющим нарушением Устава ООН», и добавил, что приказ об этом ударе якобы отдал Израиль, «чтобы втянуть Европу в свою войну».

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Он также заявил, что обсуждал эту атаку с верховным представителем ЕС Каей Каллас и министром иностранных дел страны-агрессора России Сергеем Лавровым, и сказал им, что «действия халявщика из Киева не могут остаться без ответа».

Министерство иностранных дел Ирана 25 июля осудило украинский удар по судну в Каспийском море и заявило, что Тегеран оставляет за собой право защищать свои «национальные интересы и безопасность».

В то же время, проиранский Telegram-канал Middle East Spectator опубликовал карту и заявил, что вся территория Украины якобы находится «в зоне досягаемости иранских баллистических ракет, в частности Khorramshahr-4». Это сообщение не является официальным заявлением иранских властей.

СБУ 25 июля сообщила, что украинские дроны поразили российский ракетный катер проекта 12418 Молния. Также были атакованы грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.