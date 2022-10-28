Кулебе позвонил глава МИД Ирана: Украина потребовала прекратить поставлять оружие РФ

28 октября, 20:25
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Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 28 октября, поговорил с коллегой из Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

У себя в Twitter Кулеба рассказал, что разговор инициировала иранская сторона.

«Во время [разговора] я потребовал от Ирана немедленно прекратить поставки оружия России, которая использует его для убийства гражданских и разрушения критической инфраструктуры Украины», — написал министр.

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https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1586011215871942656

В МИД Ирана продолжают утверждать, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России, которая использует их для террора мирных жителей и уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

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Газета The New York Times сообщала, что инструкторы из Корпуса стражей исламской революции прибыли в оккупированный Крым для помощи российским операторам беспилотников.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Иран Поставки оружия Дмитрий Кулеба Украина-Иран Война России против Украины

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