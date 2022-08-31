Глава МИД Ирана приедет в Москву «договариваться о прекращении войны в Украине»

31 августа, 06:38
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Амир Абдоллахиан (Фото:ru.irna.ir)

Амир Абдоллахиан (Фото:ru.irna.ir)

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан полетит в Москву договариваться о прекращении войны в Украине. Его цель — «помочь разрешить кризис в Украине», пишет Синьхуа со ссылкой иранские СМИ

«Министр иностранных дел Ирана заявил, что основная цель его путешествия в москву — помочь разрешить кризис в Украине», — говорится в сообщении.

По словам Абдоллахиана, о визите было договорено после того, как несколько Западных государств попросили его играть большую роль в прекращении войны.

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Кроме Украины, главы МИД Ирана и россии обсудят также «двустороннее сотрудничество и вопросы Афганистана».

Амир Абдоллахиан вылетит из Тегерана в москву сегодня.

Накаунене представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила распространяемую в СМИ информацию о получении Россией от Ирана боевых беспилотных летательных аппаратов.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Россия Иран Война в Украине Война России против Украины

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