Глава МИД Греции назвал российские атаки на Украину военными преступлениями

19 октября, 17:21
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Кулеба рассказал, что во время переговоров с Дендиасом в Киеве объявили воздушную тревогу (Фото:Скриншот брифинга МИД Украины/Facebook)

Кулеба рассказал, что во время переговоров с Дендиасом в Киеве объявили воздушную тревогу (Фото:Скриншот брифинга МИД Украины/Facebook)

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время визита в Киев осудил российские атаки на украинские города и назвал их военными преступлениями.

Это заявление он сделал во время брифинга по итогам встреч с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

На пресс-конференции Кулеба рассказал, что во время переговоров с Дендиасом в Киеве объявили воздушную тревогу, поэтому переговоры пришлось провести в бомбоубежище.

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«Этот чудесный город, как и остальная часть Украины, ежедневно подвергаются жестоким нападениям, которые приводят к смертям и ранениям десятков безоружных, невиновных людей. Греция осуждает эти атаки самым решительным образом. Эти атаки являются военными преступлениями», — сказал Дендиас.

Он также выразил полную солидарность Греции с правительством и народом Украины. Дендиас напомнил, что его страна с первого дня осудила российское вторжение в Украину, и не признает незаконную аннексию украинских областей.

Греческий министр также подчеркнул, что его страна никогда не забудет российские преступления во временно оккупированном Мариуполе.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/667551908260597/

Ранее сообщалось, что Греция начала передачу Вооружённым силам Украины БМП-1 для борьбы с российскими оккупантами.

https://www.youtube.com/embed/UpTVEFDYXW4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Греция Войска РФ Военные преступления

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