Глава МИД Греции назвал российские атаки на Украину военными преступлениями 19 октября, 17:21 Кулеба рассказал, что во время переговоров с Дендиасом в Киеве объявили воздушную тревогу (Фото:Скриншот брифинга МИД Украины/Facebook)

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время визита в Киев осудил российские атаки на украинские города и назвал их военными преступлениями.

Это заявление он сделал во время брифинга по итогам встреч с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

На пресс-конференции Кулеба рассказал, что во время переговоров с Дендиасом в Киеве объявили воздушную тревогу, поэтому переговоры пришлось провести в бомбоубежище.

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«Этот чудесный город, как и остальная часть Украины, ежедневно подвергаются жестоким нападениям, которые приводят к смертям и ранениям десятков безоружных, невиновных людей. Греция осуждает эти атаки самым решительным образом. Эти атаки являются военными преступлениями», — сказал Дендиас.

Он также выразил полную солидарность Греции с правительством и народом Украины. Дендиас напомнил, что его страна с первого дня осудила российское вторжение в Украину, и не признает незаконную аннексию украинских областей.

Греческий министр также подчеркнул, что его страна никогда не забудет российские преступления во временно оккупированном Мариуполе.

Ранее сообщалось, что Греция начала передачу Вооружённым силам Украины БМП-1 для борьбы с российскими оккупантами.