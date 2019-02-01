Глава МИД Германии заявил, что без ракетного договора мир будет менее безопасным
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
заявил, что несоблюдение РФ и США условий Договора о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности ставит безопасность всего мира под угрозу.
Так он прокомментировал заявление
Госдепартамента США о выходе из Договора о РСМД с 2 февраля.
"Без договора будет меньше безопасности. Нам
нужны не дебаты по вооружению, а всеобъемлющий контроль над вооружениями",
- написал Маас в Twitter.
Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео объявил, что выход США из ракетного договора
начнется 2 февраля и займет шесть месяцев.
В Совфеде РФ в ответ заявили, что после выхода
США из ракетного договора Европа
становится мишенью для российских ракет.
Договор от 1987 года запрещает США и России
разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические
ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.
США заявили, что Россия нарушила договор,
разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее
заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться
от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали
допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.