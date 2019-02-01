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Глава МИД Германии заявил, что без ракетного договора мир будет менее безопасным

Сегодня, 17:27
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EPA

Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что несоблюдение РФ и США условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ставит безопасность всего мира под угрозу.

Так он прокомментировал заявление Госдепартамента США о выходе из Договора о РСМД с 2 февраля.

"Без договора будет меньше безопасности. Нам нужны не дебаты по вооружению, а всеобъемлющий контроль над вооружениями", - написал Маас в Twitter.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео объявил, что выход США из ракетного договора начнется 2 февраля и займет шесть месяцев.

В Совфеде РФ в ответ заявили, что после выхода США из ракетного договора Европа становится мишенью для российских ракет.

Договор от 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.

Теги:   Баллистические ракеты Германия США Россия Хейко Маас

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