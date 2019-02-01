Глава МИД Германии заявил, что без ракетного договора мир будет менее безопасным Сегодня, 17:27 4 Цей матеріал також доступний українською EPA Хайко Маас EPA

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что несоблюдение РФ и США условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ставит безопасность всего мира под угрозу.

Так он прокомментировал заявление Госдепартамента США о выходе из Договора о РСМД с 2 февраля.

"Без договора будет меньше безопасности. Нам нужны не дебаты по вооружению, а всеобъемлющий контроль над вооружениями", - написал Маас в Twitter.

Die USA wollen raus dem #INFVertrag. Leider ist Russland nicht bereit, Vertragstreue wiederherzustellen. Ohne den Vertrag wird es weniger Sicherheit geben. Wir brauchen keine Aufrüstungsdebatte, sondern eine umfassende Rüstungskontrolle. pic.twitter.com/J9AWlyshOo — Heiko Maas (@HeikoMaas) 1 февраля 2019 г.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео объявил, что выход США из ракетного договора начнется 2 февраля и займет шесть месяцев.

В Совфеде РФ в ответ заявили, что после выхода США из ракетного договора Европа становится мишенью для российских ракет.

Договор от 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.