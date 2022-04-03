«Насилие Путина уничтожает невинные семьи». Глава МИД Германии пообещала усилить санкции против РФ и поддержку Украины 3 апреля, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что виновные в военных преступлениях в Украине должны быть наказаны. Она также пообещала усилить поддержку украинцев.

Война России против Украины - главные события 3 апреля

Об этом глава МИД Германии написала в Twitter, комментируя убийства оккупантами мирных жителей в Буче.

«Фотографии из Бучи невыносимы. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ», — написала Бербок.

Видео дня

Она также отметила, что виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности.

"Мы ужесточим санкции против России и окажем Украине еще больше поддержки в ее обороне", — добавила Бербок.

В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.

Министерство обороны Украины рассказало, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.