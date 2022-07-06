«Мы не будем просто стоять в стороне». Глава МИД Германии пообещала не позволить России использовать встречу G20 в своих интересах

6 июля, 17:14
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила перед поездкой в ​​Индонезию, что нельзя позволить России использовать встречу глав МИД стран G20 в своих интересах. Об этом сообщает Reuters.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы международное право уважалось и соблюдалось. Это общий знаменатель», — заявил Бербок.

Глава немецкого МИД подчеркнула, что из-за российской агрессии против Украины Германия не может позволить России использовать в своих интересах встречу G20.

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«И это также причина, по которой мы не будем просто стоять в стороне и позволять России использовать площадку встречи G20», — отметила Бербок.

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Саммит глав МИД стран G20 состоится на Бали в Индонезии 7−8 июля. По данным российских СМИ, в нем примет участие российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее российский диктатор Владимир Путин «предварительно» согласился принять участие в саммите G20, который запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали. В ноябрьском саммите также примет участие украинский лидер Владимир Зеленский. Ранее президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Саммит G20 Анналена Бербок

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