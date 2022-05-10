Глава МИД Германии объявила об открытии немецкого посольства в Киеве

10 мая, 15:54
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/Pool)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/Pool)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила об открытии немецкого посольства в Киеве. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

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Работа посольства возобновится с минимальным присутствием персонала, заявила она во время визита в Украину. В начале посольство будет работать в ограниченном режиме, отметила Бербок.

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Немецкое посольство в Киеве было закрыто с середины февраля.

10 мая Бербок приехала в Киев с рабочим визитом. Она стала первым членом немецкого правительства, прибывшим в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Бербок также ознакомилась с ситуацией в Бучи Киевской области, где были зафиксированы массовые военные преступления российских войск против мирных жителей, после чего у Бербок запланирована встреча с ее украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Германия Война в Украине Анналена Бербок

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