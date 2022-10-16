Глава МИД Германии о вооружении для Украины: Сейчас приоритетом являются системы ПВО, танки — второстепенный вопрос

16 октября, 14:17
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Анналена Бербок (Фото:Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Анналена Бербок (Фото:Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для Украины приоритетом сейчас должно быть усиление противовоздушной обороны. Передачу танков считает второстепенным вопросом.

Об этом она заявила в интервью телеканалу phoenix.

В качестве аргумента министр привела массированный удар ракетами со стороны России на города Украины 10 октября, половину из которых сбили силы ПВО, «в частности благодаря нашим поставкам оружия».

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Бербок утверждает: дальнейшая поддержка Украины средствами противовоздушной обороны продолжится.

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«Что касается танков, о которых вы упомянули и которые крайне необходимы Украине, то они поставляются другим странам благодаря "круговым поставкам". Кроме того, благодаря продвижению к востоку украинские войска смогли захватить большое количество российских танков. Поэтому вопрос танков сейчас стоит не так остро, как вопрос противовоздушной обороны», — заявила глава немецкого МИД.

12 октября во время шестой встречи министров обороны в формате Рамштайн первым в повестке дня был вопрос усиления ПВО Украины. На прошлой неделе Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех обещанных. Еще три, по словам министра обороны ФРГ, Украина получит только в следующем году.

Инфографика: НВ
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Танки Германия Вооружение ПВО Анналена Бербок Война России против Украины

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