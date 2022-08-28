«Это война Путина». Глава МИД Германии видит шанс перемирия только в решении российского диктатора закончить войну 28 августа, 13:20 Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что перемирие в войне РФ против Украины может быть достигнуто, только если российский диктатор Владимир Путин примет решение закончить войну.

«Очень просто: [перемирие может наступить] когда Путин наконец прекратит бомбёжки невинных людей и выведет свои танки», — сказала Бербок в интервью Bild am Sonntag.

«Приказать это Путин может в любой момент. Он напал на Украину. Поэтому он в любую минуту может прекратить и положить конец страданию», — добавила глава МИД Германии.

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Она также сказала, что считает войну России против Украины «войной Путина».

«Это — война Путина, поскольку он правит недемократично. В демократии уже давно было бы восстание против этой войны, которая вредит его собственному народу. Однако тех, кто выступает против, ущемляют, арестовывают, сажают в тюрьму уже на протяжении многих лет», — сказала Бербок.

Глава МИД ФРГ также повторила, что Крым является территорией Украины, и поддержала требования Зеленского по его возвращению.

«Аннексию 2014 года, нарушающую международное право, мир не признал», — заявила Бербок.

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