Глава МИД Германии Бербок пообещала Украине дальнейшую помощь с разминированием 10 сентября, 17:11 Анналена Бербок посетила Киевскую область (Фото:Außenministerin Annalena Baerbock via Twitter)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время поездки в Великую Дымерку под Киевом пообещала Украине дальнейшую помощь с разминированием.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.



«То, что я здесь вижу, более чем ужасно. Очевидно, что здесь специально закладывали не только противотанковые, но и противопехотные мины», — отметила Бербок.



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Ей сообщили, что после ухода российских войск из-под Киева «мины были обнаружены даже в детских игрушках в частных квартирах, которые, очевидно, не имели другой цели, кроме убийства невинных людей, даже детей».



Бербок пообещала, что Германия усилит помощь в разминировании территорий.



Отмечается, что ФРГ уже поддерживает один проект по разминированию в Великой Дымерке. Федеральное правительство выделило в общей сложности шесть миллионов евро на обезвреживание взрывоопасных боеприпасов неправительственной организации Halo. До конца года планируется увеличение финансирования еще на миллион евро.



В субботу, 10 сентября, в Киев с неанонсированным визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Это ее второй приезд с начала полномасштабного вторжения РФ.

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