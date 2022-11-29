Ядерное оружие России не гарантирует, что она выиграет войну против Украины — глава МИД Финляндии 29 ноября, 23:24 Пекка Хаависто (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто убежден, что наличие у России ядерного оружия не означает, что она выиграет войну против Украины.

В интервью ЕП Хаависто напомнил, что в прошлом было много войн, в которых участвовали ядерные государства — и эти ядерные государства не выходили из них победителями.

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«Достаточно вспомнить ту же Вьетнамскую войну. Поэтому это не записано на судьбе, что вы точно проиграете, если воюете с ядерной державой. Ядерная держава не всегда говорит последнее слово в конфликте», — сказал Хаависто.

Он также отметил, что война в Украине — это особая ситуация, в которой Запад, включая несколько ядерных держав, выступает против России.

«Пока ядерное оружие существует — ядерная эскалация возможна. Конечно, при этом государства имеют свои ядерные доктрины и воздерживаются от использования ядерных мощностей и угроз ядерным оружием, но мы не можем исключить также и ядерной войны. И это одна из важных задач человечества — пытаться избежать ядерной эскалации, ведь в ядерной войне победителей не будет», — сказал министр.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.