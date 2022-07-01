«Сейчас так важно поддерживать Украину». Глава МИД Финляндии убежден, что Киев может победить в войне

1 июля, 19:09
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Фото:Lehtikuva/Emmi Korhonen/via REUTERS)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Фото:Lehtikuva/Emmi Korhonen/via REUTERS)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто убежден, что Украина может победить в войне.

«Они могут удерживать ситуацию и в этом смысле они могут выиграть эту битву», — сказал он в комментарии CNN.

Он добавил, что украинцы очень сплочены, а Украине нужна поддержка. Также, по его словам, война в Европе за пределами Украины «конечно» возможна.

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«Конечно, это возможно (война в Евросоюзе — ред). Вот почему сейчас так важно поддерживать Украину», — сказал он.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Украина-Россия Российская агрессия Финляндия

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