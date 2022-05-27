Глава МИД Финляндии назвал успешным старт переговоров с Турцией по НАТО 27 мая, 23:20 Цей матеріал також доступний українською Швеция и Финляндия (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Первые переговоры Финляндии и Швеции с Турцией прошли хорошо, и вскоре стороны продолжат диалог по поводу заявок скандинавских государств на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает CNN.

При этом дипломат полон оптимизма по поводу результативности переговоров с турецкими властями. Он заверил, что Финляндия и Швеция «рано или поздно» станут членами НАТО.

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«Не буду прибегать к подробностям, но между Финляндией, Швецией и Турцией продолжается очень активный диалог, который мы будем поддерживать всеми возможными средствами. Подозреваю, что НАТО сделает то же самое», — заявил Хаависто.

Министр рассказал о договоренности продолжить обсуждения проблемных вопросов. Однако конкретная дата следующего раунда переговоров до сих пор не определена.

«Мы придерживаемся мнения, что сроки важны, поскольку мы, конечно же, с нетерпением ждем намеченный на конец июня саммит НАТО в Мадриде, и мы надеемся, что во время встречи потенциальных членов альянса хотя бы поприветствуют, а „политику открытых дверей“ НАТО — подтвердят. Но, конечно, все зависит от каждого государства-члена, также влияющего на процесс», — добавил глава МИД.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с Ниинисте 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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