«Нужен новый Нюрнберг»: глава МИД Эстонии настаивает на международном трибунале для Путина

8 августа, 11:58
Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Владимир Путин устроил в Украине геноцид (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Владимир Путин устроил в Украине геноцид (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что после катастрофы, спровоцированной полномасштабным российским вторжением в Украину человечеству нужен «новый Нюрнберг».

Об этом сообщает ERR.

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Рейнсал настаивает, что за военные преступления против украинского народа должны понести юридическую ответственность не только военно-политическое руководство РФ и подконтрольные ему коллаборанты с временно оккупированных территорий, но и лично российский диктатор Владимир Путин.

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«Ясно, что дипломатическая неприкосновенность главы государства не распространяется на тех, кто проводит геноцид. Человечеству нужен новый Нюрнберг», — подчеркнул глава эстонского МИД.

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По его словам, странам, которые, несмотря на все зверства российских военных, хотят максимально быстро восстановить отношения с РФ, необходимо дать понять, что нормализации ситуации при нынешнем кремлевском режиме быть не может.

«Это геноцид, и общение на привычном высоком уровне с проводимыми геноцид политиками не может стать новой нормой. Поэтому нужна концепция юридической ответственности, она должна определять правила наших отношений или их отсутствие с Россией», — пояснил министр.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Эстония Международный трибунал Геноцид Военные преступления Война России против Украины

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