Глава МИД Дании в Киеве пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется 1 сентября, 22:53 Владимир Зеленский встретился с главой МИД Дании Йеппе Кофодом (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 1 сентября, встретился с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства поблагодарил Данию за военную, финансовую и политическую помощь Украине и подчеркнул, что Киев очень ценит эту поддержку. Он также поблагодарил за то, что Дания предоставила убежище украинцам, которые вынуждены были уехать из-за полномасштабной войны.



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Зеленский отметил, что Дания передала военную форму и зимнюю одежду для защитников Украины и согласилась помочь в восстановлении объектов в Николаевской области, поврежденных российскими обстрелами. Кофод подчеркнул, что Дания будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Президент Украины вручил ему орден За заслуги I степени.

«Сила и боевой дух, которые украинский народ демонстрирует после шести месяцев войны и осады, вызывают глубокое восхищение. Мой визит подчеркивает непоколебимую поддержку Данией права Украины жить в мире и свободе как независимое государство… Я рад, что в ходе визита у нас также была возможность отметить 30-летие наших дипломатических отношений. Это важная веха для крепкой датско-украинской дружбы», — заявил министр, сообщает пресс-служба МИД Дании.



Йеппе Кофод прибыл с визитом в Украину 1 сентября, до этого он был в нашей стране 2 мая. Глава правительства Дании Мэтте Фредериксен посещала Киев вместе с испанским коллегой в апреле, чтобы поддержать Украину. По словам главы МИД, с начала полномасштабной войны Дания передала Украине военную помощь в размере более 400 млн евро.

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