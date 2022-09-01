Министр иностранных дел Дании прибыл в Киев
Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод в Киеве (Фото:Jeppe Kofod/Twitter)
Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод в четверг, 1 сентября, прибыл с визитом в столицу Украины.
Об этом он написал в своем Twitter.
Глава МИД Дании побывал на Майдане Незалежности. По его словам, целью поездки является подтверждение поддержки Украины.
«Счастлив вернуться в прекрасный Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Дании украинскому народу», — написал Кофод.
Он добавил, что с начала полномасштабной войны Дания предоставила Украине военную помощь в размере 400 млн евро.
Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Дании Мэтте Фредериксен посещали Киев в апреле, чтобы поддержать Украину из-за вторжения России.
Глава Минобороны Дании Мортен Бедсков пообещал Резникову продолжать поддерживать ВСУ.
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