Министр иностранных дел Дании прибыл в Киев

1 сентября, 13:43
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Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод в Киеве (Фото:Jeppe Kofod/Twitter)

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод в Киеве (Фото:Jeppe Kofod/Twitter)

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод в четверг, 1 сентября, прибыл с визитом в столицу Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

Глава МИД Дании побывал на Майдане Незалежности. По его словам, целью поездки является подтверждение поддержки Украины.

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«Счастлив вернуться в прекрасный Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Дании украинскому народу», — написал Кофод.

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Он добавил, что с начала полномасштабной войны Дания предоставила Украине военную помощь в размере 400 млн евро.

https://twitter.com/JeppeKofod/status/1565285801235288064?cxt=HHwWgMC8qZPJgbkrAAAA

Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Дании Мэтте Фредериксен посещали Киев в апреле, чтобы поддержать Украину из-за вторжения России.

Глава Минобороны Дании Мортен Бедсков пообещал Резникову продолжать поддерживать ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/xfUawRPkNIA
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Киев Дания Визит

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