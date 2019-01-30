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Глава МИД Дании отменил визит в Киев из-за плохой погоды

Сегодня, 01:00
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EPA

Андерс Самуэльсен (справа) совместно с коллегами из Украины и Чехии посетил Мариуполь

Глава Министерства иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен не смог посетить Киев из-за плохих погодных условий.

Согласно сообщению на сайте внешнеполитического ведомства Украины, во вторник, 29 января, Самуэльсен вынужден был сократить продолжительность своего рабочего визита "из-за ухудшения погодных условий в аэропорту Борисполь".

В МИД добавили, что все мероприятия для СМИ отменены, включая совместную пресс-конференцию министров.

Ранее, Самуэльсен совместно с коллегами из Украины и Чехии посетил Мариуполь.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в ходе визита министры посетили КПВВ Гнутово и Мариупольский морской порт, а также осуществили обзорную поездку по акватории Азовского моря на одном из судов Морской охраны ГПСУ.

"По результатам поездки в Мариуполь, главы МИД Дании и Чехии выразили неизменную и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, осудили действия России и призвали ее к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных. Было отмечено, что в случае отказа Москвы осуществить соответствующие шаги, Евросоюз введет новые санкции против России", - говорится в сообщении.

РФ также призвали обеспечить свободу навигации в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Теги:   Андерс Самуэльсен МИД Украины Дания

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