«Это совершенно законно». Глава МИД Британии призвала страны Запада передать Украине танки и самолеты

27 мая, 16:01
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны-союзники могут направлять танки и самолеты в Украину, поскольку это совершенно законно. Об этом сообщает Reuters.

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«Мы совершенно ясно понимаем, что передавать Украине танки и самолеты совершенно законно, и мы очень поддерживаем работу, которую проделала Чешская Республика, отправив танки в Украину», — заявила она во время визита в Прагу.

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В апреле появились сообщения информация об отправке в Украину партии танков Т-72 и боевых машин БМП-1 из Чехии.

Позже Власти Чехии сообщали, что готовы предоставить Украине еще больше своих танков для защиты от российского вторжения.

Ранее СМИ сообщали, что между странами НАТО существуют неформальные договоренности воздерживаться от поставок в Украину отдельных систем оружия, среди которых танки и боевые самолеты.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Великобритания Танки Самолеты Война в Украине Лиз Трасс

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