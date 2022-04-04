«Учитывая чудовищную бойню в Буче». Глава МИД Британии призвала исключить Россию из Совета ООН по правам человека 4 апреля, 19:08 Цей матеріал також доступний українською Буча после освобождения от оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Глава британского МИД Лиз Трасс призвала исключить Россию из Совета ООН по правам человека.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

«Учитывая веские доказательства военных преступлений, в том числе сообщения о массовых захоронениях и чудовищной бойне в Буче, Россия не может оставаться членом Совета ООН по правам человека», — написала она в Twitter, подчеркнув, что РФ должна быть исключена.

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Ранее США заявили, что обратятся к ООН с просьбой исключить Россию из Совета по правам человека.

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

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