Глава МИД Британии призвал Россию сотрудничать с прокуратурой Нидерландов по делу MH17 Вчера, 23:47 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Eva Plevier Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года REUTERS / Eva Plevier

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал РФ сотрудничать со следователями после объявления имен четырех подозреваемых в причастности к катастрофе пассажирского самолета рейса MH17 летом 2014 года на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского МИД.



«Министр иностранных дел призвал РФ в полной мере сотрудничать со следователями после объявления общей следственной группой по делу МH17 и прокуратурой Нидерландов, что они обвиняют четырех подозреваемых в убийстве 298 человек и причинении падения самолета МН17 над восточной Украиной — территорией, в то время контролируемой пророссийскими боевиками», — говорится в тексте заявления.

В ведомстве отметили, что Великобритания будет продолжать поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к РФ признать свою ответственность как государства за сбивание самолета МH17.

«Российская Федерация теперь в полной мере должна сотрудничать с прокуратурой и предоставлять любую помощь, которую требует следствие в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 2166», — говорится в документе.

Как отмечается, обвинения, выдвинутые сегодня против четырех человек, свидетельствуют о том, что «международное сообщество единым фронтом выступает против безнаказанности тех, кто виновен в этом подлом убийстве 298 невинных людей».

Напомним, что 19 июня прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Boeing-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на арест.

По версии следователей, Сергей Дубинский был ключевой фигурой в организации транспортировки ЗРК Бук из Донецка в поселок Снежное, откуда, вероятно, была выпущена ракета, что уничтожила Boeing-777.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.