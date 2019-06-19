Дайан Фрэнсис
Новый ход Путина
Николай Скыба
Как не вернуться к старой школе
Юлия Магдыч
Есть идея для стартапа? Не спешите радоваться
Борис Херсонский
Путинский русский. О языковой проблеме в Украине
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Глава МИД Британии призвал Россию сотрудничать с прокуратурой Нидерландов по делу MH17

Вчера, 23:47
Цей матеріал також доступний українською
Глава МИД Британии призвал Россию сотрудничать с прокуратурой Нидерландов по делу MH17 - фото

REUTERS / Eva Plevier

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал РФ сотрудничать со следователями после объявления имен четырех подозреваемых в причастности к катастрофе пассажирского самолета рейса MH17 летом 2014 года на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского МИД.

«Министр иностранных дел призвал РФ в полной мере сотрудничать со следователями после объявления общей следственной группой по делу МH17 и прокуратурой Нидерландов, что они обвиняют четырех подозреваемых в убийстве 298 человек и причинении падения самолета МН17 над восточной Украиной — территорией, в то время контролируемой пророссийскими боевиками», — говорится в тексте заявления.

В ведомстве отметили, что Великобритания будет продолжать поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к РФ признать свою ответственность как государства за сбивание самолета МH17.

«Российская Федерация теперь в полной мере должна сотрудничать с прокуратурой и предоставлять любую помощь, которую требует следствие в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 2166», — говорится в документе.

Как отмечается, обвинения, выдвинутые сегодня против четырех человек, свидетельствуют о том, что «международное сообщество единым фронтом выступает против безнаказанности тех, кто виновен в этом подлом убийстве 298 невинных людей».

Читайте также:

Подозреваемый в уничтожении MH17 назвал обвинения «бредом» и отказался давать показания

Напомним, что 19 июня прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Boeing-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на арест.

По версии следователей, Сергей Дубинский был ключевой фигурой в организации транспортировки ЗРК Бук из Донецка в поселок Снежное, откуда, вероятно, была выпущена ракета, что уничтожила Boeing-777.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Читайте также:

Годовщина гибели рейса MH17. Пять самых убедительных фактов о катастрофе и роли России

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Теги:   Джереми Хант Нидерланды Нидерланды Россия Россия Великобритания Великобритания MH17 MH17

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 18:29

img
Суд отказал нардепу Деркачу в удовлетворении иска из-за отсутствия доказательств существования коалиции
События

Вчера, 20:01

img
На Донбассе погиб боец морской пехоты
Футбол

Вчера, 21:49

img
Милан объявил имя нового главного тренера

ТОП 3

Политика

18 июня, 15:28

img
Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча
15027
Геополитика

18 июня, 16:29

img
Санкции и приглашение на Донбасс: главные заявления после встречи Зеленского с Меркель
6741
Геополитика

Вчера, 12:32

img
Bellingcat обнародовал имена подозреваемых в уничтожении рейса МН17
5455