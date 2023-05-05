В Украину впервые приехал глава МИД Бахрейна и встретился с Зеленским 5 мая, 14:04 Владимир Зеленский и глава МИД Бахрейна Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифой бин Рашида Аз-Заяни.



Об этом он сообщил в пятницу, 5 мая.

Визит главы МИД стал первым в Украину со времен установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года.



Как рассказали в Офисе президента, Зеленский поблагодарил Бахрейн за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и гуманитарную помощь. Он предложил министру принять участие в реализации отдельных пунктов формулы мира и пригласил на предстоящий Саммит мира.

Видео дня

Читайте также: В Киев впервые приехал глава МИД Саудовской Аравии

Отдельное внимание президент уделил проблеме принудительной депортации украинских детей в Россию и поиску способов их возвращения в Украину. С главой МИД они обсудили участие Бахрейна в послевоенном восстановлении, проекты сотрудничества в гуманитарной и экономической сферах, разминирование территорий Украины и потребности в необходимой технике.

3 мая Зеленский посетил с неанонсированным визитом Финляндию, где состоялся саммит Украины со странами Северной Европы. На следующий день он приехал в Нидерланды, где встретился, в частности, с премьер-министром, королем и выступил в Международном уголовном суде в Гааге и парламенте.

