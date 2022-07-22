«Это его пушечное мясо». Глава Ми-6 рассказал, кого Путин бросает на войну против Украины

22 июля, 09:05
Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур заявил, что потери в результате войны против Украины в основном ощущаются в более бедных сельских общинах России.

По словам Мура, кремлевский диктатор Владимир Путин еще не вербует силы для войны из районов среднего класса Санкт-Петербурга или Москвы, сообщает Reuters.

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Глава Ми-6 рассказал, что в основном среди тех, кого РФ отправляет на войну — «бедные дети из сельской местности».

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«Они из рабочих городов Сибири. Они непропорционально в большей степени принадлежат к этническим меньшинствам. И это его (Путин — ред.) пушечное мясо», — сказал Мур.

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Он также отметил, что около 15 тысяч российских военнослужащих были убиты в ходе войны на Украине, добавив, что это «консервативная оценка».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Владимир Путин Разведка МИ-6 Война России против Украины

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