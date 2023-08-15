Глава канцелярии Столтенберга допустил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории. В МИД ответили 15 августа, 17:19 В НАТО добавили, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры (Фото:Посольство США в Киеве Украина / Facebook)

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс, уступив часть своих территорий стране-агрессору России.

Об этом сообщает норвежское издание Verdens Gang.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — сказал Йенсен во вторник, 15 августа.

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При этом он подчеркнул, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры. Йенсен добавил, что есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО. По его словам, все заинтересованы в том, чтобы война не повторилась.

«Россия испытывает огромные военные трудности, и кажется нереальным, что они могут захватить новые территории», — отметил он, добавив, что сейчас речь скорее идет о том, что Украине удастся вернуть.

Обновлено в 19:20. Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. «Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориям не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. В интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО», — написал спикер МИД.

На вопрос, считает ли НАТО, что Украина должна уступить территории для достижения мира с Россией и будущего членства в НАТО, Йенсен указал, что обсуждение возможного статуса после войны уже идет.

«Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением», — сказал он.

Украинские власти множество раз заявляли, что Украина не будет отдавать часть своей территории России.

Президент Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что примитивные соглашения «территория в обмен на мир» неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и следующих этапов войны.

