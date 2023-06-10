На следующей неделе Блинкен посетит Китай, прошлый визит отменили из-за шпионского шара 10 июня, 02:13 Энтони Блинкен должен приехать в Китай 18 июня (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

На следующей неделе глава Госдепа США Энтони Блинкен должен приехать в Китай, где проведет ряд двусторонних встреч.

Об этом сообщает Associated Press.

Источники информационного агентства сообщили, что 18 июня Блинкен проведет встречи с китайскими высокопоставленными чиновниками, министром иностранных дел Цинь Ганом и, возможно, лидером Китая Си Цзиньпином.

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В начале февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский воздушный шар, который считается шпионским устройством.

Ранее Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США.

Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ о сбитии. Он прислушивался к совету, поэтому воздушный шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств». Там отметили, что аппарат гражданский и используется для метеорологических исследований.

Позже в Пентагоне заявили о пролете еще одного китайского воздушного шара над Латинской Америкой.

На фоне этих инцидентов госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Пекин. В МИД Китая отметили, что такое решение — это внутреннее дело США.

В марте лидер Китая Си Цзиньпин обвинил США в «подавлении» Пекина во время своей необычно резкой речи. Китайский лидер попытался переложить на Вашингтон ответственность за собственную политику, включая жесткие меры по борьбе с COVID-19 и давление на технологические компании.