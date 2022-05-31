«Вопрос часов». Глава Евросовета сообщил, что шестой пакет санкций против РФ одобрят в ближайшие дни
Президент Евросовета Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций против России одобрят в среду или четверг. Об этом сообщает УП.
Война России против Украины — главные события 31 мая
«Юридический текст был представлен, и процедура утверждения начинается завтра. Текст будет разослан завтра и утвержден завтра вечером или послезавтра. Это вопрос часов», — сказал Мишель во время брифинга по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Агентство Reuters, которое ознакомилось с черновиком документа, 30 мая сообщало, что шестой пакет санкций может включать запрет на импорт нефти морским путем, а санкции против поставок нефти по трубопроводу в Венгрию, Словакию и Чехию, которые не имеют выхода к морю, будут введены позже.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90%.
Как подсчитало агентство Bloomberg, эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.