«Вопрос часов». Глава Евросовета сообщил, что шестой пакет санкций против РФ одобрят в ближайшие дни 31 мая, 20:38 Цей матеріал також доступний українською Президент Евросовета Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций против России одобрят в среду или четверг. Об этом сообщает УП.

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«Юридический текст был представлен, и процедура утверждения начинается завтра. Текст будет разослан завтра и утвержден завтра вечером или послезавтра. Это вопрос часов», — сказал Мишель во время брифинга по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

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Агентство Reuters, которое ознакомилось с черновиком документа, 30 мая сообщало, что шестой пакет санкций может включать запрет на импорт нефти морским путем, а санкции против поставок нефти по трубопроводу в Венгрию, Словакию и Чехию, которые не имеют выхода к морю, будут введены позже.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90%.

Как подсчитало агентство Bloomberg, эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год.

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