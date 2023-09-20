ЕС будет просить Китай в ООН подтолкнуть Россию к «справедливому миру» в Украине

Глава Европейского Совета Шарль Мишель обратится к Китаю непосредственно в Совете Безопасности ООН с просьбой сделать больше, чтобы подтолкнуть Россию к «справедливому миру» с Украиной.

Об этом говорится в черновике его речи на Генассамблее ООН, с которой ознакомилось агентство Reuters.

Справедливый мир в понимании Мишеля должен основываться на Уставе ООН и его основных принципах — территориальной целостности суверенной нации.

Также глава Евросовета планирует обратиться непосредственно к китайской делегации со словами: «Как ответственные нации, давайте объединим усилия, чтобы убедить Россию прекратить эту преступную войну, которая наносит вред многим».

По словам дипломатов, вице-президент Китая Хань Чжэн находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, ожидается, что он также примет участие в заседании Совбеза ООН.

Китай воздержался от голосования Генеральной ассамблеи ООН, в котором другие члены требовали от Москвы вывести свои войска из Украины и прекратить боевые действия.

Похоже, то, что Китай воздержался от голосования, свидетельствует о том, что он пытается «держаться дипломатической стороны» в отношении войны РФ против Украины.

Пекин заявил, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, но — в знак беспокойства России в отношении НАТО — считает, что все проблемы безопасности должны быть рассмотрены.

Ранее главы МИД стран G7 в совместном заявлении по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвали Китай повлиять на Россию для прекращения войны против Украины.

24 февраля Китай обнародовал собственный «мирный план» для урегулирования войны в Украине. Он состоит из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия. В то же время в этой «позиции Китая» нет требования о выводе войск РФ с территории Украины.

В конце июня китайский дипломат КНР при Европейском Союзе Фу Цун впервые намекнул, что Китай может поддержать стремление Украины восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года, включая оккупированный Россией Крым.

Представитель Пекина также участвовал в саммите Формулы мира в Саудовской Аравии. Союзники Украины назвали присутствие Китая «конструктивным».