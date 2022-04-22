«По случаю православной Пасхи». Глава Евросовета призвал Путина открыть гуманитарный коридоры из Мариуполя 22 апреля, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Глава Евросовета Шарль Мишель (Фото:Charles Michel/Twitter)

Глава Евросовета Шарль Мишель позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы призвать страну-агрессора открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя.

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«Провел телефонный разговор президентом Путиным. Настоятельно призываем к немедленному гуманитарному доступу и безопасному проезду из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи», — написал Мишель в Twitter.

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Глава Евросовета подтвердил позицию ЕС о поддержке Украины и ее суверенитета, а также осудил российскую агрессию.

«Наше единство, принципы и ценности нерушимы», — добавил он.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушено российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

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