«Хорошо вернуться». Глава Европарламента Роберта Метсола приехала в Киев 4 марта, 02:06 Роберта Метсола приехала в Киев (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Вечером в пятницу, 3 марта, глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев.

"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым вдохновившим мир людям. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", - заявила Матсола.

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Она отметила, что "будущее Украины – это членство в Европейском Союзе", а Европа пройдет "весь путь вместе с вами".

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.