«Хорошо вернуться». Глава Европарламента Роберта Метсола приехала в Киев

4 марта, 02:06
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Роберта Метсола приехала в Киев (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Роберта Метсола приехала в Киев (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Вечером в пятницу, 3 марта, глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев.

"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым вдохновившим мир людям. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", - заявила Матсола.

Видео дня

https://twitter.com/EP_President/status/1631759236207108101

Она отметила, что "будущее Украины – это членство в Европейском Союзе", а Европа пройдет "весь путь вместе с вами".

https://twitter.com/EP_President/status/1631778721425227776
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https://www.youtube.com/watch?v=WJA5RPFUS2o
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Евросоюз Европарламент Роберта Метсола

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