«Это нарушение санкций ЕС». Глава Еврокомиссии пригрозила Венгрии из-за намерения платить за газ в рублях

8 апреля, 19:56
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Венгрия нарушит санкции Евросоюза, если будет платить за российский газ в рублях, чего требовал российский диктатор Владимир Путин.

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«Мы сделали анализ указа Путина, и юридическое дело очень четкое. То, что предлагает Путин — перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ, — это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на Россию», — сказала президент Еврокомиссии в интервью CNN.

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Она подчеркнула, что никогда Европейский Союз не был таким сплоченным и таким решительным. По ее мнению, ни одна из стран Евросоюза не хочет быть первой, кто нарушить это единство.

«Сейчас Венгрия придерживается санкций. Пока мы не видим обратного, все в порядке», — сказала она.

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После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ.

Орбан также заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, хотя Европейский Союз против.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Газ Российская агрессия Война в Украине Российский газ Урсула фон дер Ляйен

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