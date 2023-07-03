Глава Еврокомиссии пообещала привлечь Путина к ответственности за войну против Украины

3 июля, 23:05
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Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала сделать все возможное, чтобы привлечь российского диктатора Владимира Путина к ответственности за войну против Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Мы не оставим камня на камне, чтобы привлечь Путина и его приспешников к ответственности», — отметила она в заявлении по случаю открытия центра по расследованию российской агрессии против Украины.

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Она добавила, что новый международный центр обвинения, который начал работу в понедельник, 3 июля, будет играть ключевую роль в обеспечении привлечения виновных к ответственности.

Центр расположен в агентстве ЕС Евроюст в Гааге, а к его работе привлечены Украина, несколько государств ЕС и МУС.

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9 мая президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-саммит лидеров стран Core Group по созданию спецтрибунала, посвященного преступлению агрессии против Украины, в нем приняли участие 37 стран.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен

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