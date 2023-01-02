Глава Еврокомиссии свой первый телефонный разговор в 2023 году провела с Зеленским 2 января, 14:36 Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский, 15 сентября, Киев (Фото:Офис президента)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен свой первый в 2023 году телефонный разговор провела с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На своей странице в Twitter она подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

«Мы поддерживаем вашу героическую борьбу», — написала она.

ЕС оказывает поддержку Украине этой зимой поставками генераторов, лампочек, школьных автобусов, а скоро пойдут транши по программе помощи на общую сумму 18 миллиардов евро, добавила фон дер Ляйен.

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16 декабря на саммите ЕС приняли решение нарастить военную поддержку Украины. В частности, по средствам противовоздушной обороны и разминированию.

Тогда лидеры государств ЕС подчеркнули, что будут продолжать усиление коллективного давления на Россию с целью прекращения ее агрессивной войны и вывода ее войск из Украины.