«Путин пытается погрузить украинцев во тьму». Боррель прокомментировал российскую ракетную атаку 31 декабря 31 декабря, 22:07 Последствия российского ракетного удара 31 декабря в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал российскую атаку на Украину в последний день года.

На своей странице в Twitter Боррель подчеркнул, что в 2022 году Россия решила полностью отказаться от обязательств по основным правам человека и атаковать Украину и глобальную безопасность.

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«В конце года Путин снова пытается погрузить украинцев во тьму подлыми атаками. Мы полны решимости продолжать поддерживать Украину и в 2023 году», — добавил он.

Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ.

По последним данным, в результате этой атаки в Киеве погиб пожилой мужчина, пострадали 22 человека. Из них 15 госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии.

Кроме Киева, россияне ударили по Хмельницкой области (часть областного центра обесточена, семеро пострадавших), Запорожью (четверо пострадавших, в том числе беременная и ребенок) и Николаеву (шесть раненых).