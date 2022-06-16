«Быть нейтральным означает быть на стороне агрессора». Глава дипломатии ЕС обратился к ООН с призывом помочь Украине 16 июня, 21:35 Цей матеріал також доступний українською Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал все страны ООН помочь Украине противостоять российской агрессии. Обращение Борреля опубликовано на сайте ЕС.

«ЕС полностью мобилизован, чтобы удержать Украину на плаву экономически и в военном отношении помочь защитить свой народ, свою территориальную целостность и свою демократию. И мы призываем всех членов ООН, больших и маленьких, помочь Украине, сделав то же самое», — сказал Боррель.

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Глава дипломатии также призвал членов ООН помочь положить конец войне, восстановить суверенитет Украины и обеспечить сдерживание глобальных последствий продовольственного кризиса.

Он отметил, что сейчас Россия блокирует как минимум 20 миллионов тонн украинского зерна, которое не может попасть на мировые рынки, потому что они заблокированы.

«Перед лицом агрессии никто не может оставаться нейтральным. Быть нейтральным в данном случае означает быть на стороне агрессора. Никто не может жить в безопасности в мире, где незаконное применение силы считается нормальным или терпимым», — подчеркнул Боррель.

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