«Учитывая отчаяние Путина». Глава ЦРУ призвал не относиться легкомысленно к ядерной угрозе со стороны России 14 апреля, 21:44 Цей матеріал також доступний українською Глава ЦРУ Уильям Бернс (Фото:Tasos Katopodis/Pool via REUTERS/File Photo)

Глава ЦРУ Уильям Бернс предупреждает, что угроза использования РФ ядерного оружия не должна восприниматься «легкомысленно», поскольку российский диктатор Владимир Путин сталкивается с неудачами в Украине. Об этом сообщает СNN.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

«Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности», — сказал он.

Видео дня

Он отметил, что ЦРУ «очень внимательно следит за этим». Но он также подчеркнул, что США пока не видят никаких признаков того, что Россия готовится пойти на такой шаг.

Тем не менее Бернс предупредил, что Путин становится все более изолированным, и его «аппетит к риску растет по мере того, как его хватка в России ужесточается».

«Круг его советников сузился, и в этом маленьком кругу никогда не ставили под сомнение его суждения или его упрямую, почти мистическую веру в то, что его судьба — восстановить сферу влияния России», — сказал Бернс.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на фоне полномасштабного вторжения в Украину РФ применит ядерное оружие только тогда, когда возникнет угроза существованию страны-агрессора.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.