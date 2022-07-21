Болен ли Путин: глава ЦРУ оценил состояние здоровья кремлевского диктатора

21 июля, 09:00
Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

У Центрального разведывательного управления США нет никаких доказательств того, что кремлевский диктатор Владимир Путин психически или физически болен.

Об этом в ходе выступления на Форуме по безопасности в Аспене в Колорадо заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает NBC News.

«Ходит много слухов о здоровье президента Путина, и, насколько мы можем судить, он слишком здоров», — сказал он.

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Бернс также указал на ошибочные представления, которыми руководствовался Путин, начиная войну в Украине. В частности, российский президент надеялся расшатать единство НАТО.

«Я убежден, что Путин ошибался в своих предположениях о развале Альянса и изломе воли Украины до начала войны, и он ошибается и сейчас», — подчеркнул он.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

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Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно, чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, не стоит рассчитывать, что Путин умрет в течение года, хотя «есть очень много разных признаков, что он на самом деле болен раком».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Владимир Путин Здоровье ЦРУ

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