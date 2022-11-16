«Не очень утешительные новости». Что привез глава ЦРУ Бернс в Украину после встречи с Нарышкиным — Бурковский 16 ноября, 15:02 Эксклюзив НВ Директор ЦРУ Уильям Бернс (Фото:Graeme Jennings/Pool via REUTERS)

Директор ЦРУ Уильям Бернс привез в Украину не очень утешительные новости, считает исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

«Перед этим Бернс в Турции встречался с главой внешней разведки [России Сергеем] Нарышкиным. А Нарышкин близко находится к [российскому диктатору Владимиру] Путину, к людям, которым Путин доверяет. Бернс приехал, чтобы рассказать об этом разговоре», — в эфире Радио НВ рассказал Бурковский.

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По его мнению, возможны два варианта информации, которую он привез в Украину:

«Первый. Бернс мог сказать, что россияне не готовы ни к каким компромиссам и нам нужно готовиться к жесткой борьбе. Это более вероятно. А менее вероятный [вариант] — возможно, россияне поставили какие-то условия: „Когда Украина прекратит наступление, мы серьезно готовы взяться за разговор“. Но, думаю, Бернс опытный переговорщик с россиянами. <...> Думаю, к сожалению, Бернс привез не очень утешительные новости из Турции, что Россия все же настроена на войну, и, соответственно, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку США».

15 ноября директор ЦРУ Уильям Бернс находился в Киеве. Приезд состоялся после его визита в Анкару, где он встретился с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Отмечается, что там он обсудил предупреждение США, которое передал главе СВР России, о недопустимости применения ядерного оружия и подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе с российской агрессией.