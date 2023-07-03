«Рассказал о важных вещах». Зеленский прокомментировал данные СМИ о тайном визите главы ЦРУ в Украину

3 июля, 13:29
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удивился из-за сообщений СМИ о его встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, подчеркнув, что их разговоры не должны быть публичными.

Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Зеленского, у Киева нет секретов от ЦРУ из-за «хороших отношений», а украинские спецслужбы поддерживают контакт с американскими.

Видео дня

«Мое общение с главой ЦРУ всегда должно быть за кулисами. Мы обсуждаем важные вещи: потребности Украине и как Украина готова действовать. Ситуация достаточно простая. У нас хорошие отношения с руководителем ЦРУ, и мы общаемся. Я рассказал ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны», — сказал Зеленский.

1 июля The Washington Post сообщила, что глава ЦРУ тайно посещал Киев. По данным издания, во время визита украинские власти раскрыли ему планы по возвращению оккупированных Россией территорий, а также якобы обсуждали начало переговоров о прекращении огня с Москвой до конца года.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   ЦРУ Владимир Зеленский Уильям Бернс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X