«Украина за месяц освободила территорий больше, чем РФ захватила за год» — глава британской разведки 19 июля, 13:23 Ричард Мур (Фото:sis.gov.uk)

Глава британской разведки Ричард Мур сказал, что он «оптимистично настроен» относительно победы Украины в войне с Россией.

Об этом он заявил в своей речи в Праге, сообщает CNN.

По его словам, Украине удалось «освободить за месяц больше территории, чем россиянам захватить за год».

Мур добавил, что шансов на то, что российские войска смогут восстановить силу, мало.

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Глава британской разведки отметил, что именно Киев должен «определять» конец войны, поскольку «большинство конфликтов заканчивается переговорами».

Ранее Мур заявлял, что те российские чиновники, которые напуганы войной России против Украины, должны начать шпионить в пользу Великобритании. Он отметил, что некоторые из них уже это делает.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Представитель Генерального штаба Андрей Ковалев заявил, что Вооруженные силы Украины на юге имеют успех на направлениях Великая Новоселка — Старомайорское и Новоселка — Старомайорское, сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, Силам обороны удалось выбить российских оккупантов с позиций возле села Орехово-Васильевка на Бахмутском направлении в Донецкой области.

18 июля командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявлял, что на Таврическом направлении российские оккупанты отступают, а Силы обороны Украины местами имеют успехи. За сутки ВСУ уничтожили там более трех рот противника.

16 июля ВСУ заняли северную часть Старомайорского в Донецкой области, враг пытался восстановить утраченное положение, но попытка была неудачной. За село продолжаются тяжелые бои.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв. км территории, на Юге — почти 180 кв. км.

